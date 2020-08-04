Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 августа

В среду 5 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +31°С.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В среду 5 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%.