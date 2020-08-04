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Новоафонскую пещеру с открытия границы с Россией посетили более 1200 человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200804/1030682684/Novoafonskuyu-pescheru-s-otkrytiya-granitsy-s-Rossiey-posetili-bolee-1200-chelovek.html

Новоафонская пещера приступила к работе 1 августа - в тот же день, когда была открыта абхазо-российская граница, а первых туристов из России в пещере приняли на следующий день, 2 августа.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. За первые два дня работы Новоафонскую пещеру посетили 1273 человека, рассказал корреспонденту Sputnik директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз. 

"Народ Абхазии в большей своей части ждал момента открытия границы, чтобы заработать какие-то деньги. Надеюсь, что в этом плане будет положительный результат и болезнь не получит широкого распространения, для этого мы стараемся предпринимать все необходимые меры", - добавил он.

Всем туристам у входа в пещеру раздают маски, а руки обрабатывают антисептиком.

"Мы работаем со 2 августа, в первый день Новоафонскую пещеру посетило 438 человек, в тот же день в прошлом году было 2290 человек, вчера мы приняли 835 человек - в 2019 году за тот же день приняли 2400 человек", - привел цифры Мирон Чалмаз.

Подвижной состав поездов в Новоафонской пещеры насчитывает сто мест, однако, в целях безопасности их заполняют не полностью.

Новоафонская пещера
© Sputnik Томас Тхайцук
Небольшими группами: Новоафонская пещера открылась для туристов

"Согласно предписаниям, вагоны заполняются на 50%, часть кресел мы просто заклеиваем скотчем чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Одно из немногих мероприятий, которые мы можем себе здесь позволить, это требование по соблюдению социальной дистанции, естественно маски и использование дезинфицирующих средств", - отметил директор.       

Кроме того Чалмаз рассказал, что после каждого рейса поезд обрабатывается специальными средствами, все перроны, посадочная площадка также обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Новоафонская пещера была открыта для посещения 4 июля 1975 года.

Новоафонская карстовая пещера - одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном Кавказе. Это карстовая полость, соперничающая по своим размерам с самыми именитыми подземельями мира, такими как Шкоцианская в Словении и Карлсбадская в Америке. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.

1 августа Россия и Абхазия сняли все ограничения на пересечения границы. Абхазо-российская граница была закрыта для туристов четыре месяца. 

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