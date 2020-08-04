Девять новых случаев COVID-19 подтверждено в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Девять новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за последние сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у девяти из них. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.