20:11 04 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.38
  • EUR86.50
Поиск

Девять новых случаев COVID-19 подтверждено в Абхазии

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (698)
99005
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200804/1030682731/Devyat-novykh-sluchaev-COVID-19-podtverzhdeno-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Девять новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за последние сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у девяти из них. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (698)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Моцарт джаза: яркие кадры ко дню рождения Луи Армстронга
Мощный взрыв прогремел в Бейруте, есть жертвы
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться