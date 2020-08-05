Абхазский прорыв: как Пицунда и Новый Афон начали курортный сезон

Первого августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которая была закрыта четыре месяца. В Афоне и Пицунде стали появляться первые туристы. И хотя их пока немного, работники туротрасли надеются, что поздно начавшийся курортный сезон будет успешным.

На пляжах республики уже можно встретить отдыхающих, которые с удовольствием купаются в море и загорают на солнце, за столиками кафе наконец-то появились долгожданные гости, словом курортная жизнь стала налаживаться.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первые ласточки

Утро. Афон. Стрелки показывают десять часов. Если не знать, что происходит в мире на протяжении нескольких месяцев, можно было бы удивиться, почему на пляже одного из самых популярных курортных мест в Абхазии так мало туристов. Но еще несколько дней назад отдыхающих и вовсе не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы на одном из мостиков Новоафонского парка

Семья Сергея приехала в Абхазию из Подмосковья, он говорит, что планировал еще с прошлого года отдых в республике.

"Нам здесь очень нравится, потому что люди очень душевные, они всегда разговаривают, посоветуют, и если даже машина поломалась, они помогут", - поделился он своими впечатлениями.

Другая туристка Ольга рассказала, что тоже хотела приехать в Абхазию раньше, но закрытая граница внесла свои коррективы.

"Мы хотели пораньше приехать, но, к сожалению, граница была закрыта, и мы ждали, когда ее откроют, как только это произошло, мы сразу поехали сюда", - рассказала она.

Алина с мужем изначально приехала отдыхать в Сочи, но после того, как узнали о том, что граница с Абхазией открывается, решили посетить Новый Афон.

"Отдых в Сочи и здесь схож, но там сейчас народа больше, потому что все границы закрыли, конечно здесь удобнее отдыхать, так как пляжи свободные", - сказала она.

В Новом Афоне курортная жизнь только началась, еще не все кафе и рестораны открылись, но знаменитое кафе "Лебедь" принимало посетителей и до того, как туристы стали приезжать в город.

Сотрудники заведения рассказали, что до открытия границы приходили только местные жители, сейчас на выручку заведения положительное влияние оказывают туристы, несмотря на то, что пока их немного.

В пещеру с масками

Новоафонская пещера открылась в один день с границей, а уже 2 августа начала принимать туристов, за первые два дня работы ее посетили более 1200 человек. Перед входом в пещеру дежурит сотрудник туробъекта, который раздает всем защитные маски и обрабатывает руки туристов антисептиком.

"Народ Абхазии в большей своей части ждал момента открытия границы, чтобы заработать какие-то деньги. Надеюсь, что в этом плане будет положительный результат и болезнь не получит широкого распространения, для этого мы стараемся предпринимать все необходимые меры", - отметил директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристов в экскурсионных вагонах в Новоафонской пещере размещают с соблюдением мер безопасности

Он также рассказал, что согласно предписаниям, вагоны заполняются на 50%, часть кресел просто заклеивается скотчем, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. После каждого рейса поезд обрабатывается специальными средствами, все перроны, посадочная площадка также обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Евгений из Москвы приехал в Новый Афон с женой и детьми, родители неоднократно посещали этот туристический объект, но для детей это первый опыт.

"Детей впервые привезли, хотим показать эту красоту", - заметил он.

В ожидании наплыва

Картина курортной Пицунды не намного отличалась от новоафонской, туристов пока несколько десятков, однако их поток постоянно растет. Каждому отдыхающему измеряют температуру. Если будут выявлены туристы с повышенной температурой, то их поместят в отдельный корпус, сообщили в администрации РУП Объединение пансионатов "Курорт Пицунда".

© Sputnik / Томас Тхайцук При входе на территорию "Курорта Пицунда" туристам измеряют температуру

Илья приехал с семьей в Абхазию на своей машине, по его словам, долго ждать в очереди на границе не пришлось, для того чтобы попасть на территорию республики, понадобилось всего полчаса.

"Мы решили начать свой отпуск с Пицунды, но не будем ограничиваться только этим замечательным местом, будем ездить по стране, хотим посмотреть как можно больше достопримечательностей", - отметил турист.

Отдыхающие на пляже курорта, несмотря на полдень, нежились на солнце, детишки весело плескались в воде, а в это время сотрудники администрации курорта готовились к запоздалому сезону, ставили новые мусорные урны, подметали и мыли дорожки.

Заведующая отделом бронирований и размещений "Курорта Пицунда" Нонна Отырба рассказала, что курорт открылся второго августа.

"И естественно, у нас пошли самозаезды, потому что с туроператорами по договоренности планировали, что откроемся 4 августа. И наверное, они еще могут опять продлить срок карантина, где-то, видимо, была страховка - не покупали билеты. Конечно, нужно наладить работу в этом плане, я думаю, что мне нужно еще дней 10, чтобы понимать, какая будет заполняемость в целом", - отметила Отырба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы в Пицунде

Она также рассказала, какая работа на данный момент проводится.

"Нужно разметки все поставить, перевести столовые со шведского стола на комплексное питание. Также обеспечиваем масками, чтобы ни в коем случае сотрудники курорта не были заражены болезнью. Если среди туристов будут обнаружены люди с высокой температурой, то у нас есть корпус, который будем использовать как лазарет, чтобы никаких контактов с другими туристами", - сказала Отырба.

Если у туриста подтвердится диагноз коронавирус, то в дальнейшем сотрудники курорта будут связываться с медиками, сообщила она.

Улицы, парки и пляжи Гагры пока тоже не заполнены туристами, хотя, конечно, первые отдыхающие появились и здесь. Жители курортных городов надеются на то, что ситуация изменится уже в ближайшие дни.