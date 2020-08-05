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Еще два случая коронавируса выявлено в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200805/1030694558/Esche-dva-sluchaya-koronavirusa-vyyavleno-v-Abkhazii-za-sutki.html

На данный момент в Гудаутской больнице находятся 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Еще два случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у двух из них. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.



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