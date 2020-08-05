Еще два случая коронавируса выявлено в Абхазии за сутки

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Еще два случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у двух из них. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
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