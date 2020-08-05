Сбербанк Абхазии определил график выплат российских пенсий в августе

Начиная с августа, в Абхазии нельзя будет снять российскую и абхазскую пенсию в банкоматах республики, сделать это можно будет только в кассах Сбербанка Абхазии или других кредитных учреждениях республики, в которых открыты счета пенсионеров.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе, рассказал Sputnik зампредседателя правления Сбербанка Георгий Абухба.

"Сбербанк Абхазии будет ежемесячно разрабатывать график выплат российских пенсий, это связано с тем, что каждый месяц у нас разные выходные и праздничные дни. Сейчас мы разработали график на август, это первый раз, когда мы начинаем выдавать пенсии в кассах, посмотрим, как он пройдет в августе, как себя покажет, в дальнейшем будем учитывать плюсы и минусы и реагировать соответственно", - отметил он.

График разработан исходя из возраста пенсионеров, проинформировал Георгий Абухба.

"17 августа пенсию выплатят людям до 1940 года рождения, 20 числа пенсию получат люди до 1947 года рождения, 24 августа - до 1953 года рождения, а потом после выходных и праздничных дней, 2 сентября, уже все остальные пенсионеры", - сказал зампредседателя правления Сбербанка.

Он отметил, что когда пенсия начислялась в обычном порядке на карты пенсионерам, большие очереди скапливались первые два дня.

"Исходя из этого этот график и был разработан", - сообщил Абухба.

По его словам, большинство пенсионеров обслуживаются в Сбербанке Абхазии, однако есть и те, у кого пенсионные счета открыты в других коммерческих банках. При этом Абухба добавил, что если пенсионер, обслуживающийся в Сбербанке, хочет открыть счет в другом банке, то он может это сделать.

"Если по каким-то причинам он хочет обслуживаться в другом банке, то он вправе это сделать, никаких проблем с этим нет. Изначально все пенсионеры получали банковские карты Сбербанка, но если пенсионер хочет перейти в другой банк, он обращается к нам, пишет заявление, указывает реквизиты коммерческого банка, где ему будут начислять пенсию", - отметил зампредседателя правления Сбербанка.

Он также отметил, что пенсионеры могут получать выплаты по частям или же забрать всю сумму за один раз. График выплат касается только российской пенсии, так как абхазская пенсия часто начисляется с задержками, сообщил Абухба.

Георгий Абухба сказал, что решение о переводе пенсионеров на персональное обслуживание в кассах было принято совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации и Министерством соцобеспечения Абхазии.

Он добавил, что банковские карты давали возможность использовать их в любое удобное время и для безналичных расчетов.

"Теперь, с августа все будет по-другому, в банкоматах будет закрыт доступ для снятия наличных, и пенсионерам придется получать пенсии при наличии паспорта в рабочее время, это с 9:30 до 16:30. Если по каким-то причинам пенсионер не может появиться в банке, то он может выдать нотариально заверенную доверенность на того человека, на которого он считает нужным", - отметил он.

30 июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба рассказал журналистам, по какой причине было принято решение прекратить начислять пенсии на банковские карты.

"По соглашению с Россией мы проводим перерегистрацию пенсионеров, являющихся получателями пенсий России ежегодно. Однако бывает, что человек умирает между перерегистрациями, при этом родственники продолжают незаконно снимать деньги, в связи с чем происходят большие переплаты", - объяснял он.

Таким образом, с момента последней перерегистрации пенсионеров незаконно было выдано около 17 миллионов рублей.