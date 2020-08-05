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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (454)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200805/1030695033/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-6-avgusta.html

В четверг 6 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +31°С.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. В четверг 6 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С  до +22°С,  днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

 

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (454)


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