Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 августа

Начиная с августа, в Абхазии нельзя будет снять российскую и абхазскую пенсию в банкоматах республики, сделать это можно будет только в кассах Сбербанка Абхазии или других кредитных учреждениях республики, в которых открыты счета пенсионеров.

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