Возобновляется железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией

Поезда между Россией и Абхазией перестали ходить в конце марта в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространения инфекции.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией возобновляется с 7 августа, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель генерального директора РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

По его словам, согласно распоряжению правительства Российской Федерации по снятию временных ограничений на пересечение границы, РЖД предлагает восстановить международное сообщение с Абхазией.

Возобновляют рейсы поездов:

№ 306 Москва-Сухум, который будет ходить с 7 августа ежедневно.

№ 487 Самара-Сухум, который будет ходить с 15 августа по определенному графику.

№ 479 (480) Санкт-Петербург-Сухум, который будет ходить с 7 августа по определенному графику.

"Это график, который на данный момент согласовывается. Нам его сегодня прислали. Мы его подпишем, только после этого билеты будут в продаже", – подчеркнул заместитель гендиректора АЖД.

Помимо этого, РЖД планирует запустить туристический поезд Туапсе-Гагра. Как пояснил Маргания, туристы на нем могут попасть в Абхазию, здесь для них будут проводить экскурсии, а вечером на этом же поезде они смогут вернуться обратно в Россию.

Железнодорожное сообщение между двумя странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России и Абхазии.

"Прогнозы делать трудно, но мы настроены на работу", – добавил Игорь Маргания.

ЖД сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространение инфекции.

Российско-абхазская граница была открыта 1 августа.

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