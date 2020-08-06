Назначен главный судебный исполнитель Абхазии

Зураб Барциц впервые занял должность руководителя Службы судебных исполнителей Абхазии в марте 2017 года.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии главным судебным исполнителем республики назначен Зураб Барциц, сообщается на сайте правительства.

Также сообщается о ряде других кадровых назначений.

Так, заместителем министра туризма Абхазии назначен Астамур Барциц. Заместителями начальника Государственной миграционной службы стали Вячеслав Бганба и Эдуард Гамисония.

Зураб Барциц родился в 1959 году в селе Блабырхуа Гудаутского района Абхазии.

С 1980 года Барциц работал на различных должностях в системе органов внутренних дел. В 1997 году возглавил Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Абхазии.

С 2003 по 2006 годы руководил Управлением ГАИ МВД республики.

В 2006 году перешел на работу в прокуратуру и до 2014 года работал начальником Управления общего надзора Генпрокуратуры Абхазии.

С 2014 года был замначальника Управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры республики.

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