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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (455)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200806/1030699208/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-7-avgusta.html

В четверг 6 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +31°С.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В пятницу 7 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С  до +22°С,  днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (455)


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