Ждем пополнения: как начался летний турсезон для гостиниц Абхазии

В этом году из-за пандемии коронавируса летний туристический сезона в Абхазии начался позже обычного. Sputnik узнал, были ли готовы отели и гостиницы республики к приему долгожданных гостей и каковы показатели бронирования по сравнению с прошлым годом.

С 1 августа Россия и Абхазия открыли государственную границу. К пятому августа границу пересекли более 92 тысяч человек, среди которых есть туристы - "однодневки", заезжающие в Абхазию на дневную экскурсию, и те, кто выбрал республику для продолжительного отдыха.

В российских СМИ появилась информация о том, что отели Абхазии начали отказывать партнерам в приеме бронирования спустя несколько дней после открытия границы, так как многие объекты "по-прежнему не готовы к приему постояльцев из-за неожиданного открытия границы с Россией и резкого роста турпотока".

Асмат Цвижба, Sputnik

Sputnik связался с представителями гостиниц в районах Абхазии, чтобы выяснить, действительно ли они оказались неготовыми к резкому "наплыву" туристов из России.

Традиционно самый популярный среди туристов курорт в Абхазии – Гагра. По словам директора гостиницы "Grand Hotel Gagra" Омара Хишба, по статистике, август самый активный месяц по бронированию.

Он отметил, что в прошлом году к началу августа пустых номеров в гостинице было не найти, сейчас же о полной загруженности объекта говорить еще рано, но отказов на брони никаких нет. Хишба предполагает, что поток людей увеличиться уже к 8 августа.

"Если бы мы знали хотя бы за 10-15 дней, что граница откроется 1 августа, это облегчило бы нам работу. Туристов не больше, чем в прошлом году, потому что у них не было времени на бронирование. Если бы была возможность бронировать номера с июля, то отель был бы полон, но люди, как и мы не понимали, откроют границу или нет", - объяснил он и добавил, что задачу полноценного функционирования гостиницы затрудняет и тот факт, что большинство персонала – жители России и Украины, которые приезжали на временные заработки. Найти квалифицированный персонал среди местных жителей намного сложнее.

Хишба рассказал, что еще до введения ограничительных мер поступали заявки на бронь, но многие отдыхающие позже их отменили и отправились отдыхать на курорты Крыма и Сочи. Были и те, кто гостил на соседних с Абхазией курортах, так и не дождавшись открытия границы с республикой.

Несмотря на неоднозначную эпидситуацию и рост числа заболевших в Абхазии в гостиницу уже поступают заявки на бронь мест в сентябре.

"Сейчас ходят слухи, что в сентябре границу закроют вновь. Причем информация не только среди нас, но и среди туристов. Они спрашивают об этом у нас, но мы отвечаем, что не обладаем такой информацией. Даже если люди бронируют, то мы говорим, что в случае закрытия границы, мы возвращаем предоплату. Такие условия устраивают людей, и они бронируют", - отметил он.

Не отказывают в проживании туристам и в пицундском пансионате "Сосновая роща". По словам директора Людмилы Лолуа, их посетители планируют отдых в пансионате заранее, но в этот раз многие вернули путевки обратно и "разъехались по другим курортам".

Заполняемость объекта составляет всего 10% по сравнению с показателями того же периода 2019 года, но администрация ожидает увеличения турпотока до 80% к середине августа.

"Туристы приезжают с большой радостью, да и мы их встречаем так, как будто давно не виделись. Мы боимся подходить, обнимать их, а они наоборот, обнимают нас, целуют", - рассказала Лолуа.

Владелец гостиницы "Пицунда" Нодар Шакрыл отметил, что с момента открытия границы на сегодняшний день заехали всего 100 человек. Такие показатели обычно характерны для начала мая, добавил мужчина.

"Но люди и дальше заезжают. Мы только начинаем, нам нужна еще неделя, чтобы сотрудничать с туроператорами. Сейчас к нам заезжают люди, которые заказывали напрямую через сайт", - сказал он.

О готовности принять туристов рассказали и в отелях Сухума и Нового Афона. В популярном среди туристов Новом Афоне отметили, что были готовы к запоздалому началу турсезона и уже получают большое количество заявок от туристов на конец августа и сентябрь.

Средняя цена недельного проживания в отелях Абхазии на двоих примерно 15 000 рублей, в то время как в соседнем Сочи она составляет около 22 000 рублей за неделю. Цены за аренду апартаментов или квартир на тот же период в Абхазии примерно 17 000 рублей, в Сочи – 28 000 рублей.