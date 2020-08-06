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Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора "Каскад-М"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии 26 июля изъяли на территории склада стройкомпании "Каскад-М" в Сухуме два миллиона 637 тысяч 430 патронов.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора и соучредителя предприятия "Каскад-М" Адзынба А. О. и неустановленных лиц по факту незаконного приобретения, перевозки и хранения боеприпасов, изъятых на территории предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 

Согласно материалам дела, Адзынба с неустановленными лицами, не имея соответствующего разрешения, незаконно приобрели и хранили боеприпасы различного калибра.

Они были обнаружены в трех грузовых контейнерах на территории, арендуемой компанией "Каскад-М" в Сухуме, 26 июля 2020 года.

Боеприпасы в количестве два миллиона 637 тысяч 430 патронов изъяты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД.

Согласно экспертизе, все патроны боевые, технически исправны и для производства выстрелов пригодны.

Расследование уголовного дела проводит следственное управление МВД Республики Абхазия.



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