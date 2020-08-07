Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником Международного фестиваля органной музыки, который ежегодно проходил в Пицунде с 1977 года вплоть до 1992 года.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. По решению оргкомитета, ежегодный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" в этом году не состоится в связи с пандемией коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный артист Абхазии органист Лука Гаделия.

Он отметил, что ежегодно на фестиваль приезжают музыканты из разных стран мира, в связи с тем, что большинство границ по-прежнему остаются закрытыми, музыкальный праздник в республике не пройдет.

"Но сами органные концерты в исполнении Марины Шамба и в моем исполнении будут идти каждый четверг, пятницу и воскресенье вплоть до глубокой осени", - отметил музыкант.

По его словам, во время концертов будут соблюдаться меры безопасности, рассадка в зале будет происходить в шахматном порядке, также зрителям будут дезинфицировать руки.

"Все сотрудники в масках, я, естественно, нет, но от меня будет огорожено несколько рядов, то есть публика будет сидеть достаточно далеко от исполнителя на сцене", - рассказал Гаделия.

Во время концертов зрители услышат музыку эпохи Барокко – Бах, Вивальди, музыка романтиков.

"Что интересно, я сделал ряд транскрипций рок-музыки, и она прозвучит на этих концертах, это будет несколько ярких номеров из репертуара группы Queen, те песни, которые исполнял Фредди Меркьюри, я надеюсь что это задумка понравится зрителям", - отметил органист.

В концертах будет принимать участие солистка Абхазского государственной филармонии Кристина Эшба. "У нас с ней подготовлен ряд арий, которые с органом очень гармонично звучат", - заметил он.

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником Международного фестиваля органной музыки, который ежегодно проходил в Пицунде с 1977 года вплоть до 1992 года.

Инициатором фестиваля довоенной поры был Леонид Ройзман – выдающийся российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, при экспертном участии которого в Абхазии и в России было установлено много органов известных немецких фирм.

В рамках фестиваля Пицунду в разные годы с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.

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