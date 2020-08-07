В Абхазию из России заехало до 200 тысяч человек с 1 августа

Граница Абхазии с Россией была открыта 1 августа по решению властей двух стран. Граница была закрыта четыре месяца из-за угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. До 200 тысяч человек заехало в Абхазию через границу с Россией с 1 августа, об этом на пресс-конференции в Sputnik Абхазия сообщил замначальника Погранотряда СГБ республики Рудольф Циба.

По его словам, в среднем за сутки в республику заезжает около 30 тысяч человек.

Об открытии границы Абхазии и России после четырех месяцев карантина стало известно ночью 31 августа, когда об этом официально сообщил оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом.

Уже 1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы с 1 августа.

Распоряжение о снятии всех ограничений на российско-абхазской границе подписал и президент Абхазии Аслан Бжания.