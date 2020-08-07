Почти 500 человек вернулись в Абхазию из Грузии за два дня

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гуманитарный коридор на границе Абхазии с Грузией пересекли 476 человек за два дня, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Абхазия замначальника Погранотряда СГБ республики Рудольф Циба.
По словам Циба, 5 августа заехало 188 человек, 6 августа - 288 человек.
Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:
- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина за пределами Республики Абхазия;
- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республика Абхазия;
- справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
Все прибывающие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.
В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 13 по 17 июля, за это время через организованный гуманитарный коридор прошли 1269 человек.