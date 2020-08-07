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Мост на реке Ингур, соединяющий Грузию с Абхазией. Архивное фото.

Почти 500 человек вернулись в Абхазию из Грузии за два дня

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200807/1030702402/Pochti-500-chelovek-vernulis-v-Abkhaziyu-iz-Gruzii-za-dva-dnya.html

Гуманитарный коридор по реке Ингур будет действовать с 5 по 9 августа с 9:00 до 19:00 часов.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гуманитарный коридор на границе Абхазии с Грузией пересекли 476 человек за два дня, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Абхазия замначальника Погранотряда СГБ республики Рудольф Циба.

По словам Циба, 5 августа заехало 188 человек, 6 августа - 288 человек.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

  • паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина за пределами Республики Абхазия;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республика Абхазия;
  • справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Все прибывающие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 13 по 17 июля, за это время через организованный гуманитарный коридор прошли 1269 человек.



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