Почти 500 человек вернулись в Абхазию из Грузии за два дня

Гуманитарный коридор по реке Ингур будет действовать с 5 по 9 августа с 9:00 до 19:00 часов.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Гуманитарный коридор на границе Абхазии с Грузией пересекли 476 человек за два дня, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Абхазия замначальника Погранотряда СГБ республики Рудольф Циба.

По словам Циба, 5 августа заехало 188 человек, 6 августа - 288 человек.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина за пределами Республики Абхазия;

общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республика Абхазия;

справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;

для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Все прибывающие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 13 по 17 июля, за это время через организованный гуманитарный коридор прошли 1269 человек.