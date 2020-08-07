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Тимур Бейя будет баллотироваться в депутаты Парламента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (26)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200807/1030705615/Timur-Beyya-budet-ballotirovatsya-v-deputaty-Parlamenta-Abkhazii.html

Перевыборы депутатов в Парламент Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10 состоятся 13 сентября.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Тимура Бейя кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Абхазии по Бзыбскому избирательному округу № 10. Об этом сообщает ЦИК Абхазии.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 июля. Согласно итогам:

  • по Гудаутскому избирательному округу №18 депутатом был избран Алхас Хагба,
  • по Отхарскому избирательному округу №14 - Алмасхан Барциц,
  • по Кындыгскому избирательному округу №31 - Гарри Кокая.

Кандидатами на выборах депутата Парламента по Бзыбскому избирательному округу №10 были Тимур Бейя и Тамази Лейба. Ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу.

29 июля ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению в депутаты Парламента Тамази Лейба.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (26)


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