Тимур Бейя будет баллотироваться в депутаты Парламента Абхазии

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Тимура Бейя кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Абхазии по Бзыбскому избирательному округу № 10. Об этом сообщает ЦИК Абхазии.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 июля. Согласно итогам:

по Гудаутскому избирательному округу №18 депутатом был избран Алхас Хагба,

по Отхарскому избирательному округу №14 - Алмасхан Барциц,

по Кындыгскому избирательному округу №31 - Гарри Кокая.

Кандидатами на выборах депутата Парламента по Бзыбскому избирательному округу №10 были Тимур Бейя и Тамази Лейба. Ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу.

29 июля ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению в депутаты Парламента Тамази Лейба.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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