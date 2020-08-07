Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 8 и 9 августа, на территории Черноморского побережья ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, удушливо жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +27 °С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.