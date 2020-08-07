"Какое чудо эта ваша грусть": как Sputnik нашел голос для песни посла на стихи судьи

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера романса представителя МИД Абхазии в Германии Хиблы Амичба "Какое чудо эта ваша грусть" на слова стихотворения судьи Верховного суда Тимура Тарба в исполнении оперного певца Алхаса Ферзба состоялась в эфире радио Sputnik в пятницу 7 августа.

По словам пресс-секретаря Sputnik Рубена Миграняна, идея записать песню появилась после того, как Тимур Тарба на своей странице в Facebook опубликовал пост и рассказал, что Хибла Амичба написала музыку к его стихам, но, к сожалению, к песне "нет голоса".

"Мы решили помочь найти голос и записать песню, так как все изначально выглядело необычно – судья, который пишет стихи, посол, который пишет музыку. Нам показалось, что в период пандемии это может стать положительным моментом в нашей общей жизни", - сказал он.

Алхас Ферзба признался, что для него запись песни стала настоящим экспериментом.

"Когда я послушал произведение, то не мог представить его в своем исполнении. У меня в голове звучал романс и лирический голос, но я решил попробовать. Жанр очень сложный, нужно показать все переживания, написанные автором, и передать эмоционально-звуковым способом", - добавил он.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Sputnik Композиция на стихи судьи Верховного суда Тимура Тарба была записана по инициативе информагентства Sputnik Абхазия.

Автор музыки, представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба отметила высокий уровень исполнения композиции и подчеркнула, что сочетание классического исполнения и джазовой музыки получилось интересным, несмотря на то, что это был первый опыт творческого тандема с Тарба и Ферзба.

"Я пребываю в состоянии восторга и благодарности за прекрасное исполнение. Стихи Тимура вдохновили меня, а в исполнении Алхаса получилась композиция в лучших традициях русской классики, хотя я пыталась придать ей джазово-блюзовый стиль", - сказала она.

В Абхазии Романс "Какое чудо эта ваша грусть"

Сам Тимур Тарба охарактеризовал новую композицию "опустошающей" и сказал, что у него возникло ощущение, что он находится не в студии, а в органном зале.