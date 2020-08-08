Отличный результат: депутат Галустян сдал еще один анализ на COVID-19

После того, как депутат Левон Галустян победит коронавирус и выйдет из самоизоляции, он планирует отстаивать свое право на конфиденциальность.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутат Левон Галустян, которому ранее диагностировали коронавирус, сдал повторный анализ на COVID-19, об этом корреспонденту Sputnik сообщил сам Галустян.

По его словам, при повторном тестировании ни у него, ни у членов его семьи коронавируса не выявлено.

"В четверг, на 10 день после обнаружения в моем организме вируса COVID-19, специалисты городской санитарно-эпидемиологической службы приехали и на дому взяли у нас биоматериал. Вчера мне позвонила главный санитарный врач города Сухум и Сухумского района Алла Беляева и огласила результаты. Спешу поделиться - у всех членов моей семьи отрицательные результаты. Это очень хорошая новость. То, что на 10-й день после положительных тестов специалисты установили, что во мне нет вируса, меня, конечно, не может не радовать. Я рад, что самоизоляция и меры, которые были рекомендованы санитарным врачом Аллой Беляевой и главным терапевтом Минздрава Абхазии Анжелой Арчелия, оказались эффективными. Мы их выполняли и вот такой отличный, добрый результат", – сказал Левон Галустян.

Однако это пока еще не окончательные результаты. На 14-й день заболевания депутат снова должен сдать биоматериал.

Как признался Галустян, самоизоляция далась ему непросто, но "радовало то, что она проходила в собственном доме, где есть огород, сад, куда можно выходить, погулять, занять себя в течение дня".

Левона Галустяна медики отнесли к бессимптомным инфицированным. У депутата практически не было признаков заболевания.

"Единственное – у меня было нарушение вкусовых рецепторов, пару дней не ощущал запахи и вкус еды. Но это, слава богу, длилось пару дней. У нас день начинался с замера температуры. В режиме онлайн сообщал ее своему лечащему врачу, но, собственно говоря, лекарственной терапии у меня не было. Был день, когда у меня была высокая температура. Ее я сбил парацетамолом. После этого все было нормально. И никаких признаков наличия вируса в организме я не ощущал", – поделился подробностями Галустян.

Депутат отметил, что благодарен медикам, которые "очень скрупулезно и профессионально относились к своей работе".

После того, как Галустян получит повторное подтверждение об отсутствии у него вируса и выйдет из самоизоляции, он намерен отстаивать свое право на конфиденциальность. По его словам, информацию о том, что он болеет COVID, распространили в соцсетях раньше, чем он сам об этом узнал.

"Моя история болезни состоит из двух частей – медицинской и юридической. В медицинской части, как я понимаю, мы уже на следующей неделе поставим жирную точку. А что касается юридической части, то я, конечно, хотел бы разобраться, кто стал распространителем информации о том, что я заражен. Все-таки мне кажется, что это важно. Если у нас есть закон, который определяет медицинскую тайну, то ему надо следовать. Мы люди публичные и все-таки, если бы подтвержденный диагноз я узнал бы первым, то никто из этого секрета не делал бы. Абхазское общество маленькое. И информация в любом случае расползлась бы. Но я бы хотел, чтобы в первую очередь узнал об этом я. Но я об этом узнал из соцсетей", – пояснил он и добавил, что парламентский запрос по этому поводу будет направлен в Генпрокуратуру.