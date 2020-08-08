Первый заболевший COVID-19 турист выявлен в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Еще 14 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Абхазии. Кроме того зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в Россию, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 14 из них", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Выписана одна пациентка из находящихся на госпитализации с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, с рекомендациями оставаться дома до полного восстановления", - сообщает штаб.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.