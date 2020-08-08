Гостил в Гагре: стали известны подробности о заболевшем COVID-19 туристе

В Абхазии заболевший контактировал с родственниками, которые на данный момент находятся на самоизоляции. Уже завтра родственники туриста сдадут тест на коронавирус.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Инфицированный турист из России приехал в Гагру к родственникам в пятницу 7 августа, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун.

По его словам, сразу после приезда в Абхазию мужчина позвонил в больницу с жалобой на высокую температуру. Туриста госпитализировали в Россию, где он сейчас проходит лечение.

В Абхазии заболевший контактировал с родственниками. Они сейчас, по словам Аргун, находятся на самоизоляции, а уже завтра сдадут тест на коронавирус.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в беседе с корреспондентом Sputnik отметила, что СЭС на данный момент "отрабатывает эпидочаг" - устанавливает все контакты, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Она отметила, что транспортировкой больного занималась Гагрская ЦРБ.