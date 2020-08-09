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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (456)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200809/1030724138/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-10-avgusta-.html

В понедельник 10 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +31°С.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В понедельник 10 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен дождь с грозой. сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.

Температура воздуха ночью от +19°С  до +24°С,  днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (456)


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