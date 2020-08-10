Назначение и несогласные: как "Курорт Пицунда" встретил нового руководителя

Почему назначение нового руководителя "Курорта Пицунда" вызвало недовольство у части работников курорта, удалось ли решить проблему и какие планы на работу у назначенца Фрикана Гунба, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Назначение и недовольные

Нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили и представили коллективу 7 августа, однако его назначение вызвало недовольство у части работников предприятия.

Как сообщалось в репортаже Абхазского телевидения, группа сотрудников собралась у административного здания, выражая свое недовольство новым назначением. Однако после приезда представителей Минтуризма ситуацию удалось взять под контроль. Фрикана Гунба представили коллективу.

Среди тех, кто был недоволен назначением нового руководителя "Курорта Пицунда", был и бывший глава Минтуризма Автандил Гарцкия. Позже в социальной сети Facebook он опубликовал пост в поддержку Нодара Шакрыл – бывшего главы "Курорта Пицунда".

Гарцкия объяснил свою позицию внезапностью назначения. По его словам, "никто из Министерства туризма не уведомил ни администрацию курорта, ни администрацию города о предстоящем назначении в этот день". Кроме того, экс-глава Минтуризма отметил, что увольнение Нодара Шакрыл - это "чистая политика", по принципу "мы пришли к власти, а вы должны уйти".

Автандил Гарцкия подчеркнул, что в годы, когда Шакрыл возглавлял объект, экономические и финансовые показатели предприятия относительно других объектов курортной сферы были самыми лучшими.

"Хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день также заключен договор с российским банком о кредитовании оставшихся трех корпусов, где планируется провести реконструкцию и капремонт, чтобы предприятие стало максимально рентабельным, и все это благодаря стараниям Нодара Шакрыл", - отметил он в частности.

Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" 10 августа заявила протест по поводу отстранения от должности Нодара Шакрыл. По мнению организации, действия Минтуризма незаконны.

"В нарушении Трудового Кодекса РА, устава и положения данного ведомства, принял (министр туризма - прим.) кадровое решение об отстранении от должности директора "Курорта Пицунда" ветерана войны Нодара Ивановича Шакрыл", - говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что необоснованное и незаконное решение министра Теймураза Хишба вызвало возмущение не только сотрудников предприятия, но и жителей города Пицунда.

"Хотим отметить, что в тяжелой экономической ситуации недопустимо игнорировать очевидные достижения в развитии "Курорта Пицунда", достигнутые за последние годы, когда в разы повысились поступления в казну государства", - отмечается в заявлении "Аруаа".

Также обращается внимание на то, что решение министра туризма в Пицунде – результат разделения абхазского общества на своих сторонников и оппонентов, без учета профессиональных и деловых качеств назначенцев, что вызывает негодование общественности.

"Аруаа" призвала президента страны вмешаться в данную ситуацию и вернуть ее в правовое русло, отменив незаконное решение министра по туризму.

Планы на работу

Назначенный на должность руководителя "Курорта Пицунда" Фрикан Гунба также прокомментировал недовольство части коллектива.

"Были небольшие недовольства со стороны бывшего руководства, что их не проинформировали о новом назначении, они выражали эмоции, но сейчас все спокойно, мы все обговорили, зашли в кабинет, где меня представили коллективу. Никакой потасовки не было, были громкие слова, ни толкания, ни потасовки не было. Это была определенная часть работников курорта", - отмечал Гунба в интервью корреспонденту Sputnik 8 августа.

Утром 10 августа в интервью Sputnik Фрикан Гунба рассказал, что находится на своем рабочем месте, никто ему не препятствует в выполнении своих обязанностей.

"Я нахожусь на месте, обсуждаем рабочие моменты", - подчеркнул он.

Фрикан Гунба поделился своими рабочими планами как новый руководитель одного из самых значимых курортных объектов Абхазии. По его словам, будут продолжены ремонтные работы корпусов объекта.

"Будем делать ремонт корпусов, продлевать курортный сезон и думать о межсезонье, приложим все усилия для того, чтобы курорт приносил прибыль, чтобы он помогал государству и в первую очередь самому городу Пицунда", - подчеркнул он.

Гунба также подчеркнул, что "Курорт Пицунда" - градообразующая организация, и жители должны быть востребованы в этой сфере.

"Думаю, что надо очень постараться, чтобы выходить на новый уровень, так как у нас большая конкуренция с соседями", - заметил он.

Позицию Минтуризма Абхазии в эфире Абхазского телевидения 7 августа выразил замминистра Дато Каджая.

"Надеемся на слаженную работу коллектива, Фрикан Викторович опытный, ответственный, мы все уверены в том, что "Курорт Пицунда" с еще большим энтузиазмом будет работать, будет улучшаться инфраструктура", - сказал Каджая.

На момент публикации материала Минтуризма не стало комментировать заявление "Аруаа" и в целом ситуацию с назначением нового директора "Курорта Пицунда".