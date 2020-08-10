Идет проверка: пресс-служба Бжания прокомментировала инцидент с участием Ахры Авидзба

Видео, на котором советник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, распространилось в социальных сетях в пятницу 7 августа.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В настоящее время ситуация изучается совместно с российскими коллегами, сообщили в пресс-службе президента Абхазии Аслана Бжания.

Отмечается, что реакция от правительства Абхазии последует после того, как будет заключение результатов расследования.

"Руководство Абхазии исходит из того, что любые проблемы, в том числе возникающие в связи с пересечением российско-абхазской границы, решались путем цивилизованного диалога в рамках действующего законодательства обеих стран", - уточнили в пресс-службе главы государства.

Сотрудники Пограничной службы ФСБ по Краснодарскому краю запретили советнику президента Аслана Бжания по международным связям Ахре Авидзба выезд из России в связи с неоплаченными штрафами и задолженностью по налогам.

Советник президента в интервью Sputnik уточнил, что в день происшествия он пересек границу в сторону России, чтобы встретить членов семьи, которые приехали из Донецка в Абхазию. Однако из России пограничники Авидзба не выпустили.

"У меня сочинская прописка, набегает коммуналка. Помимо этого, у меня автомобили, на которые приходят налоги. К тому же я иногда могу на газ наступить. Но сегодня, когда я еду на броневике, скорость не поднимешь. Но получается такая ситуация - когда пересекаешь границу, проверяющий начинает суетиться, если видит, что на тебе что-то загорелось (неуплаченные налоги и штрафы - прим.). Я уже с этим сталкивался", - объяснил он.

По словам Авидзба, вначале к нему подошел сотрудник Погранслужбы и объяснил, что судебные приставы поставили запрет на выезд чиновника, на что советник президента удивился, что несколькими часами ранее его впустили на территорию России и предъявил дипломатический паспорт.

"Я сказал, что у меня дети в машине, мне еще 100 километров ехать, давайте не будем задерживать друг друга. А человека с дипломатическим паспортом должны пропустить. Они мне стали рассказывать про новую Конституцию, якобы у меня нет аккредитации. Я говорю, не трактуй мне закон. Закон един, его трактовать не надо, как тебе угодно", - добавил он.

После того как Авидзба простоял на пропускном пункте три часа, он решил пересадить членов семьи в другую машину, чтобы они смогли попасть в Абхазию, а сам вернулся к своему автомобилю и попросил пограничников "образумиться".

"Абсолютно все сотрудники службы с пониманием относились, просто один человек, который по званию подполковник, решил показать свое "я" или получил сверху команду. Подполковник ушел, другие сотрудники сказали, что он не выйдет. Тогда я сказал, что поехал. Меня спросили, куда, и я ответил, что паспорт у меня, машина досмотрена, поеду домой в Абхазию", - рассказал Авидзба.

Как только Авидзба собрался пересечь границу, пограничники перекрыли дорогу, поставив полосу с дорожными шипами.

"Они положили "еж" и сказали ехать обратно, что означало пробить колеса. Я видел, что они пытаются спровоцировать меня на эмоции и начали вести оперативную съемку на фотоаппарат. Мне говорят, сделай звонок, и тебя пропустят. Но зачем мне делать звонок? Почему меня не пропускают, если есть механизм, по которому меня должны пропускать?" - рассказывает советник.

После этого Авидзба и принял решение пересечь границу, несмотря на запреты. Обращаться с претензиями в МИД и писать ноты протеста чиновник не стал, так как, по его мнению, "это решение лишь одного человека, а не смены или Российской Федерации". По словам Авидзба, на него будет заведено уголовное дело, но и он намерен отстаивать свои права согласно закону.

"Я вижу, что есть моя вина, но и правота. Эта ситуация спровоцирована одним человеком", - отметил он.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю от комментария отказались.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба и сообщили, что в понедельник они были погашены.

"Там 300 тысяч по штрафам было и 600 тысяч по налогам. Там несколько сводных производств. Он (Ахра Авидзба - ред.) накопил кучу долгов, на него наложили ограничения на выезд, он был не согласен и поехал… Только что он погасил все долги", - сказали РИА Новости в УФССП.