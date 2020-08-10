Более 230 тысяч человек пересекли абхазо-российскую границу с 1 августа

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Более 230 тысяч человек пересекли абхазо-российскую границу в оба направления с 1 августа, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
Отмечается, что только за минувшие выходные границу пересекло порядка 80 тысяч физлиц и 15 тысяч единиц транспорта в обоих направлениях.
Таможенный контроль с 1 августа проведен в отношении порядка 50 тысяч транспортных средств, проследовавших в обоих направлениях:
- более 45 тысяч легковых автомобилей,
- 1700 грузовых,
- 1600 автобусов.
Сочинские таможенники работают в усиленном режиме: в обе стороны функционируют 23 полосы движения, включая резервную полосу. На грузовых линиях контроля используется реверсивное движение.
К тому же с других постов таможни прикомандированы должностные лица для увеличения штатной численности.