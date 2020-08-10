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В Пицунде проведут общегородское собрание из-за увольнения директора курорта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили 7 августа. Часть коллектива выразили несогласие с новым назначением.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Общегородское собрание с участием руководства города и депутатского корпуса пройдет в понедельник 10 августа в 17:00, рассказал в интервью Sputnik заместитель директора "Курорта Пицунда" по эксплуатации Алексей Кетия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Назначение и несогласные: как "Курорт Пицунда" встретил нового руководителя

Как объяснил Кетия, днем в понедельник, 10 августа, в Пицунде уже прошло собрание с участием жителей города, недовольных назначением руководителя "Курорта Пицунда". На встречу приехал министр туризма Теймураз Хишба, которому собравшиеся изложили свое мнение относительно сложившейся ситуации.

Темой предстоящего вечером собрания также станет увольнение директора курорта Нодара Шакрыл и назначение на его место Фрикана Гунба. При этом, по словам Кетия, недовольство граждан вызвал не сам факт кадрового решения Минтуризма, а то, как оно было принято.

"Решение о назначении нового руководителя произошло во время отсутствия действовавшего директора Нодара Шакрыл, у него умер дядя. Работники курорта попросили перенести представление нового директора на понедельник, 10 августа", - рассказал заместитель директора "Курорта Пицунда" по эксплуатации Алексей Кетия.

По словам Кетия, основная часть населения хочет, чтобы руководителем "Курорта Пицунда" как градообразующей организации, был местный житель. Он подчеркнул, что у несогласных с новым назначением нет претензий к Фрикану Гунба. 

"Просто сам факт отношения к бывшему директору нам не нравится, ему самому не сказали о причине увольнения", - сказал Кетия.  

Нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили и представили коллективу 7 августа, однако его назначение вызвало недовольство у части работников предприятия.

Как сообщалось в репортаже Абхазского телевидения, группа сотрудников собралась у административного здания, выражая свое недовольство новым назначением. Однако после приезда представителей Минтуризма ситуацию удалось взять под контроль. Фрикана Гунба представили коллективу. 



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