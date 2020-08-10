Частичный карантин: у сотрудника администрации Сухума выявили COVID-19

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Частичный карантин объявлен в администрации Сухума из-за подтвержденного случая коронавируса у одного из сотрудников, сказала в интервью Sputnik пресс-секретарь администрации столицы Мадина Бганба.
"Карантин объявлен, в частности, в экономическом отделе, где есть заболевший коронавирусом. Прием граждан приостановлен, в остальном работа продолжается в штатном режиме, заявления принимаются", - проинформировала она.
Согласно последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.
Восьмого августа оперштаб сообщил о первом туристе в Абхазии, у которого был диагностирован коронавирус. Он был вывезен для лечения в Россию.
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