Частичный карантин: у сотрудника администрации Сухума выявили COVID-19

В администрации Сухума сообщили, что временно приостановлен прием граждан, в остальном работа продолжается в штатном режиме.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Частичный карантин объявлен в администрации Сухума из-за подтвержденного случая коронавируса у одного из сотрудников, сказала в интервью Sputnik пресс-секретарь администрации столицы Мадина Бганба.

"Карантин объявлен, в частности, в экономическом отделе, где есть заболевший коронавирусом. Прием граждан приостановлен, в остальном работа продолжается в штатном режиме, заявления принимаются", - проинформировала она.

Согласно последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

Восьмого августа оперштаб сообщил о первом туристе в Абхазии, у которого был диагностирован коронавирус. Он был вывезен для лечения в Россию.