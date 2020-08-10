Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 10 по 16 августа, на Черноморском побережье Абхазии погода будет относительно неустойчива, температура днем будет подниматься до +30 градусов.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В течение недели погода будет относительно неустойчива, из-за влияния южного, черноморского циклона. Переменная облачность, временами возможен дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды до +26°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.