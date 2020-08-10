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Плюс девять: в Абхазии зарегистрированы новые случаи COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (715)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200810/1030731091/Plyus-devyat-v-Abkhazii-zaregistrirovany-novye-sluchai-COVID-19.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 143 человека. Из них 45 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 9 из 55 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от CODVID-19.
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 10 августа следующая.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек было выписано.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 

© Sputnik / Гуния Леон
COVID-19 В АБХАЗИИ

Для всех желающих работают горячие линии Минздрава:

  • Сухум 925 – 10 – 06; 995 – 02 – 07; 935 – 30 – 71
  • Очамчыра 925 -10 – 09
  • Ткуарчал 925 -10 – 03
  • Гал 925 -10 – 07
  • Гагра 925 -10 – 05
  • Гудаута 925 -10 – 02
  • Агудзера 925 -10 – 04

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 143 человека. Из них 45 выздоровели и трое пациентов умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (715)


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