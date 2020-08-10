22:16 10 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.78
  • EUR86.83
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (459)
111 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200810/1030731244/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-11-avgusta.html

Во вторник 11 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +29°С.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Во вторник 11 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С  до +23°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (459)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: от взрыва в Бейруте до туристов в Абхазии
Помощь спасателей МЧС России получили почти 200 человек в Бейруте
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться