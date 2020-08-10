Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 августа

Во вторник 11 августа на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +29°С.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Во вторник 11 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.