От Волгограда до Абхазии: более 50 командных пунктов развернуто в рамках учений

Командные пункты развернуты на всей территории ЮВО от севера Волгоградской области до военных баз в Закавказских республиках – Армении, Абхазии и Южной Осетии, от Крыма до Каспийского побережья Дагестана и Астрахани.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Более 50 командных пунктов воинских частей Южного военного округа (ЮВО) развернуто в рамках спецучений, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Основная цель учений - установление контакта с командованием военного округа на всех уровнях. Автоматизированные системы на базе комплексов АПЕ-5 позволяют управлять войсками из пунктов командования в режиме реального времени.

В спецучении задействованы подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность командных пунктов обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.

Учения проводятся под руководством начальника Генерального Штаба ВС РФ.

В мероприятии оперативной подготовки принимают участие около шести тысяч военнослужащих ЮВО, задействовано более 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие комплексы управления войсками АПЕ-5.

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