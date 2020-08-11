От Волгограда до Абхазии: более 50 командных пунктов развернуто в рамках учений

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Более 50 командных пунктов воинских частей Южного военного округа (ЮВО) развернуто в рамках спецучений, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Основная цель учений - установление контакта с командованием военного округа на всех уровнях. Автоматизированные системы на базе комплексов АПЕ-5 позволяют управлять войсками из пунктов командования в режиме реального времени.
В спецучении задействованы подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность командных пунктов обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.
Учения проводятся под руководством начальника Генерального Штаба ВС РФ.
В мероприятии оперативной подготовки принимают участие около шести тысяч военнослужащих ЮВО, задействовано более 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие комплексы управления войсками АПЕ-5.
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