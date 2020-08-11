Жители Пицунды предложили две кандидатуры на должность замдиректора курорта

Фрикан Гунба был назначен директором объединения пансионатов "Курорт Пицунда" в пятницу 7 августа. Ранее эту должность занимал Нодар Шакрыл.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители Пицунды на общегородском собрании предложили новому директору курорта две кандидатуры на должность заместителя, сказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации Пицунды Астамур Ашхацава.

"Были представлены две кандидатуры, это Тимур Тарба и Алхас Гривапш, они оба коренные жители Пицунды. Решение о том, кто из них станет заместителем нового директора "Курорта Пицунда", пока не принято", - отметил он.

Решение о назначении заместителя будет принимать новый руководитель курорта Фрикан Гунба, временных ограничений у него для этого нет, сообщил Ашхацава. Двоих кандидатов на пост заместителя руководителя жители Пицунды выдвинули единогласно, сказал он.

Днем в понедельник, 10 августа, в Пицунде прошло собрание с участием жителей города, недовольных назначением руководителя "Курорта Пицунда". На встречу приехал министр туризма Теймураз Хишба, которому собравшиеся изложили свое мнение относительно сложившейся ситуации.

Как рассказал заместитель директора "Курорта Пицунда" по эксплуатации Алексей Кетия, жители Пицунды не имеют претензий к кандидатуре самого Фрикана Гунба, они выразили недовольство процедурой назначения в момент отсутствия действующего директора Нодара Шакрыл.

Несмотря на недовольство граждан, 7 августа нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили и представили коллективу.

Пресс-служба Министерства по туризму отметила, что кандидатура Фрикана Гунба пересмотру не подлежит. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принял министр туризма в рамках своих законных полномочий.

Алексей Кетия также сообщил, что для жителей Пицунды важно, чтобы в руководстве курорта были местные люди.

Пицунда стала излюбленным местом отдыха советских людей сразу же после открытия. Решение о строительстве курорта принял Никита Хрущев во время отдыха на своей даче недалеко от места будущей всесоюзной здравницы.

Первый секретарь ЦК КПСС дружил с абхазским ученым Михаилом Бгажба. Во время одного из разговоров с ним в 1959 году Хрущев предложил построить курорт на мысе Пицунды. Заповедная сосновая роща была выбрана для этой цели неслучайно: пицундская сосна обладает уникальными лечебными свойствами.

Строили новую здравницу около трех с половиной тысяч человек. Работами руководила Тамара Гицба. Позже Хрущев связался с главным архитектором Москвы тех лет Михаилом Посохиным, который строил Дворец съездов, чтобы он с коллегами срочно прибыл в Пицунду.

Архитекторы работали над проектом около трех дней, буквально через три дня они вышли с набросками проекта нынешнего курорта Пицунда. Изначально планировалось построить восемь корпусов, однако по разным причинам было построено семь зданий. Перед началом строительства курорта был построен Бзыбский завод железобетонных изделий, который производил конструкции специально для курорта.

Всего на строительство объединения курорта Пицунда ушло восемь лет.

В 1967 году секретарь обкома Компартии Абхазии Меджит Хварцкия торжественно с трибуны объявил об открытии нового советского курорта.