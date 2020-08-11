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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (460)
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Sputnik Абхазия
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В среду, 12 августа, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью возможен дождь с грозой, днем температура достигнет 30°С.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В среду, 12 августа, территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона. Погода облачная с прояснениями. Ночью и утром местами возможен дождь с грозой, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1 -3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (460)


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