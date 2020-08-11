Часть Сухума останется без воды в среду 12 августа

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 12 августа, сообщает МУП "Водоканал".
Без воды останутся следующие районы города:
- Старый поселок,
- Колос,
- район Вокзала,
- центральная часть города,
- ВИЭМ,
- улица Адыгейская.
Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.