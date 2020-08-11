Часть Сухума останется без воды в среду 12 августа

МУП "Водоканал" проводит ремонтные работы по улица Ардзинба и Званба в Сухуме в среду 12 августа.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 12 августа, сообщает МУП "Водоканал".

Без воды останутся следующие районы города:

Старый поселок,

Колос,

район Вокзала,

центральная часть города,

ВИЭМ,

улица Адыгейская.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.