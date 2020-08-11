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Часть Сухума останется без воды в среду 12 августа

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200811/1030735439/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-12-avgusta.html

МУП "Водоканал" проводит ремонтные работы по улица Ардзинба и Званба в Сухуме в среду 12 августа.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 12 августа, сообщает МУП "Водоканал". 

Без воды останутся следующие районы города:

  • Старый поселок,
  • Колос,
  • район Вокзала,
  • центральная часть города,
  • ВИЭМ,
  • улица Адыгейская.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.



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