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Перепел по расписанию: охотничий сезон откроется в Абхазии 15 августа

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200812/1030740119/Perepel-po-raspisaniyu-okhotnichiy-sezon-otkroetsya-v-Abkhazii-15-avgusta-.html

В Абхазии запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц - это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.

 

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Охотничий сезон в Абхазии официально откроется 15 августа, сказал в эфире Абхазского телевидения председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния.

"Хочу поздравить всех охотников с этим знаменательным событием, за одну охоту можно добыть не больше двадцати перепелов. Зверовая охота начнется позже, с первого октября, сейчас разрешена охота только на перепела", - отметил он.

Охотничий сезон в Абхазии продлится до 15 марта 2021 года. С первого октября будет разрешена охота на зверей – копытных животных и хищников.

Что нужно знать об охоте в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Что нужно знать об охоте в Абхазии

В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала. Запрещается охотиться на все виды зверей и птиц, внесенных в Красную книгу. Это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.

Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах республики и на расстоянии трех километров вокруг них.

Для законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД и иметь удостоверение на хранение и ношение оружия.

Во время охоты при себе нужно иметь охотничьи билет от Охотобщества и квитанцию об оплате госпошлины на охоту.

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