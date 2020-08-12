Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 августа

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В четверг, 13 августа, погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, будет облачно с прояснениями, с ночи и до полудня местами возможен дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24° до +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1 -3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90 %.