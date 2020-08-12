Успеть до холодов: эксперты из России изучат проблемы энергоотрасли Абхазии

Делегация прибыла в республику 11 августа по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака для изучения технического состояния энергетической системы республики.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Российская делегация, куда вошли эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети" займется изучением технического состояния энергетической системы Абхазии, сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.



В среду министр экономики Абхазии Кристина Озган и генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа провели рабочее совещание с делегацией из России.

"Один из ключевых вопросов, поднятых на встрече, - это возможность поставки электроэнергии из России в Абхазию в период осенне-зимнего максимума потребления. В этот период в Абхазии образовывается значительный дефицит электроэнергии", - сказала Кристина Озган.

Еще один важный вопрос, по ее словам, это обеспечение Абхазии электроэнергией на период возможной остановки ИнгурГЭС для проведения ремонтных работ.

"Нам необходимо предметно изучить и проработать данные вопросы для выработки соответствующих рекомендаций", - отметила Озган.

© Foto / Министерство Экономики Абхазии В Абхазии начинает работу рабочая группа по изучению технического состояния энергосистемы

Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа отметил, что по прогнозам, в 2020 году уже в ноябре Абхазия потребит свою долю (40%) электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС.

"Таким образом, нам будет необходима поддержка не только на тот период, когда ИнгурГЭС будет на ремонте", - отметил он.

Глава российской делегации, заместитель директора по аудиту и анализу технического состояния электрических сетей АО "Техническая инспекция ЕЭС" Дмитрий Померанец поблагодарил коллег за поддержку и подчеркнул, что хорошо понимает стоящие перед рабочей группой задачи.

Он сообщил, что отчет российской делегации "будет содержать в себе набор первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий". Первоочередные и среднесрочные мероприятия "будут направлены на то, что нужно сделать до создания ремонтной схемы и, частично, во время ее создания".