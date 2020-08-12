Еще семь случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 155 человек. Из них 51 выздоровел и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Еще семь случаев заболевания коронавирусом выявлено в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 131 гражданина, диагноз COVID-19 подтвержден у семи из них", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Из них детей - шесть человек, пациентов с тяжелой степенью протекания заболевания – трое. Поступил один пациент. Выписан один пациент", - отметили в оперштабе.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.