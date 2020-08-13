Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 августа

Метеорологи прогнозируют в пятницу в Абхазии облачную с прояснениями погоду, днем температура воздуха поднимется до +28°С.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В пятницу, 14 августа, на территории Абхазии будет облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1 -3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.