Пациент Гудаутской ЦРБ и туристка из Гагры с COVID-19 вывезены на лечение в Сочи

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 156 человек. Из них 58 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Один из пациентов Гудаутской больницы и гражданка России, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, вывезены для лечения в Сочи, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Как уточнили в штабе, пациент из Гудаутской ЦРБ транспортирован в Сочи в специализированную больницу для оказания специфической медицинской помощи по основному диагнозу.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного из них. Это пациент, который накануне был госпитализирован в Гудауту (согласно симптоматике), и сегодня у него лабораторно подтвержден коронавирус", - отметили в штабе.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано семь пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 156 человек. Из них 58 выздоровели и трое пациентов умерли.