19:44 13 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.61
  • EUR87.04
Поиск
Карета скорой помощи

Пациент Гудаутской ЦРБ и туристка из Гагры с COVID-19 вывезены на лечение в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
54410
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200813/1030750708/Patsient-Gudautskoy-TsRB-i-turistka-iz-Gagry-s-COVID-19-vyvezeny-na-lechenie-v-Sochi-.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 156 человек. Из них 58 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Один из пациентов Гудаутской больницы и гражданка России, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, вывезены для лечения в Сочи, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Как уточнили в штабе, пациент из Гудаутской ЦРБ транспортирован в Сочи в специализированную больницу для оказания специфической медицинской помощи по основному диагнозу.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного из них. Это пациент, который накануне был госпитализирован в Гудауту (согласно симптоматике), и сегодня у него лабораторно подтвержден коронавирус", - отметили в штабе.  

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано семь пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 156 человек. Из них 58 выздоровели и трое пациентов умерли.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Поток Персеиды: звездный дождь в августе
Калининград под куполом: расчеты С-400 отразили авианалет условного противника
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться