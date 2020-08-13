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Стали известны победители турнира Sukhum-Open 2020

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В турнире участвовали 50 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Шахматный турнир Sukhum-Open 2020 завершился в Сухуме в четверг 13 августа.

Победителем турнира стал участник из Челябинска Валерий Шаньгин, второе место также досталось шахматисту из Челябинска Тайгату Шайнурову и третье- жителю Гудауты Тимуру Лакербая.

Победу среди ветеранов одержал шахматист из Краснодара Юрий Гриднев. Победителями среди юниоров стали сухумчане Тристан Кварацхелия, Алан Кайтан и Нестор Багателия. Среди девушек призером стала Сарида Лаквитава.

© CC0
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Среди участников до 12 лет "золото" досталось участнику из Сухума Аскару Аджинджал, второе и третье место заняли москвичи Григорий Рискин и Иван Жуков.

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами, а также призами от представительства Россотрудничества в Абхазии.

Турнир Sukhum-Open 2020 проходил в рамках 17-го международного шахматного фестиваля "Абхазия Open". 


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