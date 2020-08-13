Стали известны победители турнира Sukhum-Open 2020

СУХУМ, 13 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Шахматный турнир Sukhum-Open 2020 завершился в Сухуме в четверг 13 августа.
Победителем турнира стал участник из Челябинска Валерий Шаньгин, второе место также досталось шахматисту из Челябинска Тайгату Шайнурову и третье- жителю Гудауты Тимуру Лакербая.
Победу среди ветеранов одержал шахматист из Краснодара Юрий Гриднев. Победителями среди юниоров стали сухумчане Тристан Кварацхелия, Алан Кайтан и Нестор Багателия. Среди девушек призером стала Сарида Лаквитава.
Среди участников до 12 лет "золото" досталось участнику из Сухума Аскару Аджинджал, второе и третье место заняли москвичи Григорий Рискин и Иван Жуков.
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами, а также призами от представительства Россотрудничества в Абхазии.
Турнир Sukhum-Open 2020 проходил в рамках 17-го международного шахматного фестиваля "Абхазия Open".