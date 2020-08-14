В четверг 13 августа также сообщалось об аварийном отключении на Ткуарчал ГРЭС, в работе были задействованы аварийные службы "Черноморэнерго". Подачу электроэнергии удалось восстановить в течение получаса.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Аварийное отключение произошло на Ткуарчал ГРЭС, об этом сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что причиной отключения могло предположительно стать короткое замыкание в районе села Тамыш.

На место выехали специалисты РУП "Черноморэнерго".

В четверг 13 августа также сообщалось об аварийном отключении на Ткуарчал ГРЭС, в работе были задействованы аварийные службы "Черноморэнерго". Подачу электроэнергии на всей территории страны удалось восстановить в течение получаса.

11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.

В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".