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Аварийное отключение произошло на Ткуарчал ГРЭС

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200814/1030752394/Avariynoe-otklyuchenie-proizoshlo-na-Tkuarchal-GRES.html

В четверг 13 августа также сообщалось об аварийном отключении на Ткуарчал ГРЭС, в работе были задействованы аварийные службы "Черноморэнерго". Подачу электроэнергии удалось восстановить в течение получаса.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Аварийное отключение произошло на Ткуарчал ГРЭС, об этом сообщает РУП "Черноморэнерго". 

Отмечается, что причиной отключения могло предположительно стать короткое замыкание в районе села Тамыш.

На место выехали специалисты РУП "Черноморэнерго".

В четверг 13 августа также сообщалось об аварийном отключении на Ткуарчал ГРЭС, в работе были задействованы аварийные службы "Черноморэнерго". Подачу электроэнергии на всей территории страны удалось восстановить в течение получаса.

11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.

В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".


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