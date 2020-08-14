Незаживающая рана: 28-ю годовщину начала Отечественной войны отметили в Сухуме

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Двадцать восьмую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов отметили в Сухуме.

Руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, ветераны войны и общественность возложили цветы к мемориалу Боевой Славы и мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В этот день, чтобы почтить память погибших товарищей, в Абхазию приехали добровольцы с Северного Кавказа.

Александр Сохроков из Кабардино-Балкарии состоял в группе Гены Карданова.

"Я перед войной открыл небольшое кафе. Работали, все было нормально. Услышали о том, что началась война. Сказал дома: "Я на море поеду дней на 10, отдохну". Они поверили. Так уехали мы. Восемь человек. И остались до конца войны. Самый трагичный момент для меня - день, когда погибли ребята, Карданов Гена", - вспоминает Сохроков.

Доброволец вместе с боевыми товарищами каждый год приезжает в Абхазию 14 августа и 30 сентября.

"Стараемся быть здесь на День скорби и на День Победы. Чтобы повидать ребят, увидеть всех. Мы очень гордимся Победой", - добавил Александр Сохроков.

Для Аллы Адлейба война - незаживающая рана. Она потеряла своего сына.

"Мой сын Даур Бигуаа с первого дня воевал. Он встретил первый бой в Гулрыпшском районе. Попал в плен, но затем его обменяли. После он воевал на восточном направлении. Был убит в селе Атара. Война - незаживающая рана для меня", - рассказала Адлейба.

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

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