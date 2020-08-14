17:30 14 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.22
  • EUR86.41
Поиск

Незаживающая рана: 28-ю годовщину начала Отечественной войны отметили в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
40010
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/0e/1030753873.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200814/1030753836/Nezazhivayuschaya-rana-28-yu-godovschinu-nachala-Otechestvennoy-voyny-otmetili-v-Sukhume.html

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Двадцать восьмую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов отметили в Сухуме. 

Руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, ветераны войны и общественность возложили цветы к мемориалу Боевой Славы и мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. 

В этот день, чтобы почтить память погибших товарищей, в Абхазию приехали добровольцы с Северного Кавказа. 

Александр Сохроков из Кабардино-Балкарии состоял в группе Гены Карданова. 

"Я перед войной открыл небольшое кафе. Работали, все было нормально. Услышали о том, что началась война. Сказал дома: "Я на море поеду дней на 10, отдохну". Они поверили. Так уехали мы. Восемь человек. И остались до конца войны. Самый трагичный момент для меня - день, когда погибли ребята, Карданов Гена", - вспоминает Сохроков. 

Доброволец вместе с боевыми товарищами каждый год приезжает в Абхазию 14 августа и 30 сентября. 

"Стараемся быть здесь на День скорби и на День Победы. Чтобы повидать ребят, увидеть всех. Мы очень гордимся Победой", - добавил Александр Сохроков. 

Для Аллы Адлейба война - незаживающая рана. Она потеряла своего сына. 

"Мой сын Даур Бигуаа с первого дня воевал. Он встретил первый бой в Гулрыпшском районе. Попал в плен, но затем его обменяли. После он воевал на восточном направлении. Был убит в селе Атара. Война - незаживающая рана для меня", - рассказала Адлейба. 

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Поток Персеиды: звездный дождь в августе
Дань памяти: возложение цветов в день 28-й годовщины начала Отечественной войны в Абхазии
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться