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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (463)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200814/1030757058/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии будет облачная с прояснениями погода, местами возможна гроза.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и утром кратковременный дождь, местами возможна гроза. В воскресенье преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.

Температура воздуха ночью от +16°С  до +21°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (463)

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