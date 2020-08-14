Гражданин или иностранец: проблема паспортизация жителей Галского района

Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что всех жителей Галского района, не принимавших участия в войне против Абхазии на стороне Грузии, нужно считать гражданами республики. Это вызвало негативную реакцию у организации ветеранов ОВНА "Аруаа".

В чем заключается проблема с лишением гражданства части жителей Галского района, как решить этот вопрос, что по этому поводу считает глава Правительства Абхазии, и почему это возмутило Общественную организацию ветеранов ОВНА "Аруаа", читайте в материале Sputnik.

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Высказывание премьера и реакция "Аруаа"

13 августа премьер-министр Абхазии Александр Анкваб прокомментировал публикацию на сайте радио "Голос Америки", которая вышла с заголовком "Сепаратистские власти обещают прекратить дискриминацию этнических грузин".

Один из вопросов, которым уделил внимание глава правительства республики, касался жителей Галского района Абхазии.

"Мы считаем всех грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Галском районе, не воевавших против нас, своими гражданами. И мы считаем несправедливым решение о лишении их абхазских паспортов", - заметил Александр Анкваб.

В ответ на высказывание премьер-министра, общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" выразила свое возмущение.

"Александр Анкваб прекрасно понимает, что дело не в национальности, а в наличии у 97% проживающих в Галском районе гражданства Грузии. Именно такая политика по незаконной выдаче паспортов гражданина Абхазии в нарушении Конституционного закона РА "О гражданстве", проводившаяся Александром Анкваб в бытность президента, привела к его отставке в мае 2014 года", - говорится, в частности, в заявлении.

Организация предупредила, что любые попытки нарушить Конституционный закон Абхазии "О гражданстве", который предусматривает двойное гражданство Абхазии только с Россией, будет расценивать как антинародное действие, направленное на ревизию Победы Абхазии.

"Если правительство Абхазии в нарушение законодательства нашей страны предпримет действия по незаконной выдаче гражданства Абхазии гражданам Грузии, то мы призовем всех ветеранов войны начать акции протеста по всей стране", - предостерегла "Аруаа".

Как решить проблему

Бывший глава администрации Галского района Темур Надарая отметил, что подавляющее большинство грузин, проживающих на территории восточных районов, обладают гражданством Грузии.

Он сказал, что в феврале 2015 года, будучи главой Галского района, провел опрос, по итогам которого более 97% показали свои грузинские паспорта.

Надарая также напомнил, что в республике действует закон о правовом положении иностранных граждан.

"В данном случае подавляющее большинство жителей восточных районов являются гражданами Грузии, большинство из них получили вид на жительство, что подтверждает, что они граждане Грузии. Наш вид на жительство очень высокого статуса, с ним люди получают весь социальный пакет, как и граждане Абхазии. Они могут учиться, работать даже в государственных органах, кроме силовых структур, могут заниматься бизнесом, получать пенсии, пособия", - подчеркнул Надарая.

В случае если они отказываются от грузинского гражданства, то для них открывается путь для получения гражданства Абхазии.

"Есть другая категория самурзаканских абхазов, которые имеют абхазские фамилии. Если они обращаются в комиссию при президенте по гражданству с просьбой восстановить их фамилии, национальность. Комиссия идет навстречу таким заявлениям, и они также получают гражданство Абхазии", - говорит он.

Надарая также отметил, что грузинская сторона не признает Абхазию, поэтому она не позволяет жителям Галского района выходить из гражданства Грузии в пользу Абхазии.

"Но это не наша вина, это вина тех людей, которые в свое время взяли гражданство Грузии. Выход в том, чтобы давать людям вид на жительство, потом, со временем, когда будущие поколения перестанут брать гражданство Грузии, будут интегрированы в абхазское общество, они смогут получать абхазские паспорта", - сказал бывший глава Галского района.

Политолог Далила Пилия, в свою очередь, выразила уверенность в том, что жители Галского района должны быть интегрированы в Республику Абхазия.

"Чтобы они были свободны во всех отношениях, чтобы они имели абхазские паспорта, но не грузинские паспорта. Потому что у нас с Грузией нет двойного гражданства, мы не можем разрушить свою Конституцию в угоду чьим-то интересам, интересы Абхазии должны быть защищены, а не сиюминутное решение галской проблемы. Галский район должен вписываться в стратегическое видение развития Абхазии", - заметила она.

Эксперт сказала, что для решения этого вопроса должны работать правоведы, юристы.

"И, конечно же, должна быть политическая воля нашей элиты, первых лиц государства", - говорит Пилия.

Она отметила, что есть множество примеров, когда судьба приграничных районов очень тяжелая, жесткая, так как они находятся в середине конфликтующих двух сторон.

"К сожалению, судьба Галского района не отличается от судеб людей, которые проживают и находятся в такой же ситуации во многих регионах мира. Известный мыслитель, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль говорил так: "У Британии нет вечных друзей, у Британии нет вечных врагов, вечно только одно - это интересы Британии". Я бы очень хотела, чтобы политическая элита Абхазии проявила политическую волю с учетом стратегического видения развития страны, где Галский район занял бы достойное место", - сказала политолог.

Представитель общественной организации "Союз самурзаканских абхазов" Тенгиз Инал-ипа отметил, что правовой статус жителей Галского района требует решения, однако каким оно будет, он не может предположить, при этом считает, что оно должно устраивать всех.

"В решении этого вопроса должны участвовать политические, общественные организации республики, население Галского района. Паспортизация обязательно нужна, но при этом с учетом интересов Абхазии и тех людей, которые населяют этот район", - заметил он.

Другой представитель организации Галского района Эдишер Зухба считает, что проблема паспортизации жителей стоит давно.

"В законе записано, что двойное гражданство для жителей Абхазии может быть только с Российской Федерацией, эту проблему надо решать в правовом русле", - сказал Зухба.

Эдишер Зухба говорит, что "Союз самурзаканских абхазов" занимается вопросом восстановления национальности жителей района.

"Люди возвращают свою абхазскую национальность через восстановление фамилии, и в течение пяти лет около 500 человек получили абхазское гражданство, восстановив свою национальность", - подчеркнул он.

В сентябре 2013 года по итогам работы парламентской комиссии по проверке законности выдачи лицам, проживающим в Галском, Ткуарчалском, Очамчырском районах, общегражданских паспортов Республики Абхазия было установлено, что паспорта были выданы незаконно. Комиссия выяснила, что значительное количество жителей, получивших паспорта, состоят в гражданстве Грузии. Всего за период, прошедший с начала паспортизации было незаконно выдано 24 811 паспортов.

Паспорта, выданные до 2014 года жителям восточной Абхазии по разрешению паспортной комиссии, были признаны недействительными. Закон разрешает двойное гражданство только с одним иностранным государством – Россией.