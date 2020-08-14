Количество случаев заражения COVID-19 в Абхазии достигло 182

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 182 человека. Из них 66 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 26 человек из 235 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Таким образом, за все время пандемии в Абхазии зафиксировано 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что на данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 24 пациента с подтвержденным диагнозом.

За сутки выписано восемь граждан, один гражданин России, турист, переведен на лечение в Сочи.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.