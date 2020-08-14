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Количество случаев заражения COVID-19 в Абхазии достигло 182

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (722)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200814/1030758091/Kolichestvo-zabolevshikh-COVID-19-v-Abkhazii-dostiglo-182-chelovek.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 182 человека. Из них 66 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 26 человек из 235 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Таким образом, за все время пандемии в Абхазии зафиксировано 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. 

Отмечается, что на данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 24 пациента с подтвержденным диагнозом.

За сутки выписано восемь граждан, один гражданин России, турист, переведен на лечение в Сочи.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (722)

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