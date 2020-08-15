Встретили с музыкой: ретро-поезд из Туапсе прибыл в Гагру

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса возобновилось 7 августа.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Туристический ретро-поезд прибыл на железнодорожную станцию Гагры из Туапсе в субботу 15 августа, передает корреспондент Sputnik с места события.

На станции поезд встречали в торжественной обстановке, в честь прибытия первого рейса организовали небольшой концерт.

Встретить ретро-состав пришел министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и глава Гагрского района Юрий Хагуш.

Ранее, заместитель руководителя АЖД Игорь Маргания сообщал, что поезд будет курсировать в рамках работы РЖД по повышению привлекательности пассажирских перевозок между курортами юга России и Республики Абхазия.

Ретро-поезд состоит из 11 вагонов, предполагаемое расписание следования поезда: выезд со станции Туапсе 05:20 и прибытие на железнодорожную станцию в Гагре в 10:10. Отправление со станции Гагры – 19:55. Поезд будет курсировать ежедневно.

В поезде три плацкартных вагона, три общих, два вагона-ресторана, два купейных и один штабной вагон. Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса возобновилось 7 августа.