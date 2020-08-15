Минздрав Абхазии объяснил проблемы с дозвоном на горячую линию по COVID–19

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Минздрав Абхазии прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения с критикой работы горячей линии по коронавирусу.
"Единичные случаи недозвона свидетельствуют об их (горячих линий - ред.) загруженности, но никак не об отсутствии работы специалистов", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.
Там также сообщили, что вопрос выделения единого многоканального телефона горячей линии вновь прорабатывается в Минздраве с момента появления новых инфицированных коронавирусной инфекцией, "однако осуществление этой идеи на данном этапе вызвало ряд объективных технических затруднений для мобильных операторов".
Вопрос находится на стадии решения и в ближайшее время граждане смогут звонить в Сухуме на единый номер горячей линии 0303, прорабатывается вопрос подключения единого номера по всей республике.
Работа горячей линии не останавливалась ни на час, проблема заключается в сложившемся на некоторых ее участках объективном кадровом дефиците медиков, сообщает пресс-служба Минздрава.
"В столице Абхазии один из номеров горячей линии был закреплен за врачами Сухумской городской больницы, значительная часть которых сегодня не работает из-за подтвержденного анализа на COVID-19, другие же включены в работу Гудаутского госпиталя. Поэтому в Сухуме в определенный момент наблюдалась нехватка медиков, которые в круглосуточном режиме способны квалифицированно консультировать обращающихся за помощью граждан. Однако два работающих в столице номера горячей линии брали на себя всю имеющуюся нагрузку, более того, в ближайшее время должен вновь заработать и третий номер", - объяснили в министерстве.
Минздрав в оперативном режиме с понедельника 17 августа организует дополнительные тренинги для специалистов горячей линии, работающих в городе Сухум.
Министерство здравоохранения Абхазии и оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в оперативном формате готовы рассмотреть все возможные предложения по оптимизации проводимой работы и сотрудничеству, направленные на официальную почту МЗ РА mz_apsny@mail.ru
Номера горячей линии, по которым можно получить необходимую информацию о COVID-19 и консультацию специалиста:
- Сухум 995-02-07; 935–30–71
- Очамчыра 925-10-09
- Ткуарчал 925-10-03
- Гал 925-10-07
- Гагра 925-10-05
- Гудаута 925-10-02
- Агудзера 925-10-04
"Горячая линия Минздрава по COVID–19 начала работу в ответ на обращения граждан с самого начала обострения эпидемиологической ситуации в Абхазии и охватывает все районы республики. За время работы горячей линии было обработано более 15 тысяч звонков", - сообщили в Минздраве.
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