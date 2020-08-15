Минздрав Абхазии объяснил проблемы с дозвоном на горячую линию по COVID–19

Единый многоканальный номер контактного центра Минздрава Абхазии 0303 начал работу 27 марта, затем его работа была приостановлена.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Минздрав Абхазии прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения с критикой работы горячей линии по коронавирусу.

"Единичные случаи недозвона свидетельствуют об их (горячих линий - ред.) загруженности, но никак не об отсутствии работы специалистов", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Там также сообщили, что вопрос выделения единого многоканального телефона горячей линии вновь прорабатывается в Минздраве с момента появления новых инфицированных коронавирусной инфекцией, "однако осуществление этой идеи на данном этапе вызвало ряд объективных технических затруднений для мобильных операторов".

Вопрос находится на стадии решения и в ближайшее время граждане смогут звонить в Сухуме на единый номер горячей линии 0303, прорабатывается вопрос подключения единого номера по всей республике.

Работа горячей линии не останавливалась ни на час, проблема заключается в сложившемся на некоторых ее участках объективном кадровом дефиците медиков, сообщает пресс-служба Минздрава.

"В столице Абхазии один из номеров горячей линии был закреплен за врачами Сухумской городской больницы, значительная часть которых сегодня не работает из-за подтвержденного анализа на COVID-19, другие же включены в работу Гудаутского госпиталя. Поэтому в Сухуме в определенный момент наблюдалась нехватка медиков, которые в круглосуточном режиме способны квалифицированно консультировать обращающихся за помощью граждан. Однако два работающих в столице номера горячей линии брали на себя всю имеющуюся нагрузку, более того, в ближайшее время должен вновь заработать и третий номер", - объяснили в министерстве.

Минздрав в оперативном режиме с понедельника 17 августа организует дополнительные тренинги для специалистов горячей линии, работающих в городе Сухум.

Министерство здравоохранения Абхазии и оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в оперативном формате готовы рассмотреть все возможные предложения по оптимизации проводимой работы и сотрудничеству, направленные на официальную почту МЗ РА mz_apsny@mail.ru

Номера горячей линии, по которым можно получить необходимую информацию о COVID-19 и консультацию специалиста:

Сухум 995-02-07; 935–30–71

Очамчыра 925-10-09

Ткуарчал 925-10-03

Гал 925-10-07

Гагра 925-10-05

Гудаута 925-10-02

Агудзера 925-10-04

"Горячая линия Минздрава по COVID–19 начала работу в ответ на обращения граждан с самого начала обострения эпидемиологической ситуации в Абхазии и охватывает все районы республики. За время работы горячей линии было обработано более 15 тысяч звонков", - сообщили в Минздраве.