Еще семь случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 189 человек. Из них 69 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Семь новых случаев коронавируса диагностировано в Абхазии за сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 77 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 7 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 21 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них средней тяжести три пациента, тяжелый один", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Трое граждан выписаны из больницы, один пациент, гражданин Абхазии, переведен на лечение за пределы республики.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.