Врач рассказала, какие волонтеры нужны в Гудаутском госпитале

Из-за роста числа зараженных коронавирусом и нехватки в Гудаутском госпитале младшего медперсонала Минздрав Абхазии обратился к населению с просьбой о помощи.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В Гудаутской районной больнице не хватает дезинфекторов, помощников на кухне и санитаров, рассказала в интервью радио Sputnik исполняющая обязанности заведующего инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба.

"Сейчас в больнице 21 пациент, один тяжелый, который получает кислородотерапию постоянно, трое средней тяжести. Мы справлялись своими силами, в транспортной доставке помогали международные организации, но этого не хватает, так как увеличилось количество пациентов. Нужны минимум два помощника повара, санитары и двое людей, которые бы помогали в уборке прилегающей территории, а также несколько машин для помощи в транспортировке в Сухум и обратно", - объяснила она.

Отырба отметила, что с волонтерами будет заключаться договор о том, что они будут работать в условиях, угрожающих их здоровью, а перед приемом в больницу будет проверяться физическое и психологическое состояние здоровья, а также взят анализ на коронавирус.

"Учитывая, что у людей старше 60 лет заболевание протекает в более сложной форме, мы бы хотели, чтобы это были молодые люди. Мы гарантируем, что они будут работать в "красной зоне" в спецзащите, масках, респираторах, так же, как и медперсонал, волонтеры будут обеспечены питанием", - добавила она.

По данным заведующей отделением, на сегодняшний день в инфекционном отделении работает врач-реаниматолог, онколог, невролог-хирург, пять дежурных медсестер и три санитарки. В основном блоке работает педиатр, дежурный терапевт, гинеколог и хирург.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день – 189 человек. Из них 69 выздоровели и трое пациентов умерли.

15 августа Министерство здравоохранения Абхазии обратилось к населению с просьбой о помощи, так как в Гудаутском госпитале из-за нехватки младшего персонала необходимы волонтеры.